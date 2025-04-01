Mord ist ihr Hobby
Folge 16: Lug und Trug
45 Min.Ab 12
Ein Roman Jessicas soll verfilmt werden. Zu diesem Zweck begibt sich die Schriftstellerin nach Hollywood, um mit Boyce Brown, dem Direktor eines Filmstudios, über die Adaption zu sprechen. Sie erfährt, dass Regisseur Austin Young vor mehr als 30 Jahren Suizid begangen haben soll. Fritz Randall, ein Mitarbeiter Browns, glaubt aber an einen Mord. Schon bald stirbt Randall unter denselben Umständen wie Young. Jessica macht sich auf die Suche nach dem Mörder ...
