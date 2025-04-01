Mord ist ihr Hobby
Folge 17: Mode, Mord und Models
42 Min.Ab 12
Jessica reist nach Frankreich, um Werbung für einen Roman zu machen, der in der Mode-Branche spielt. Während ihres Aufenthalts trifft sie auf das Model Carrie Quinn, das Jessica bei den Recherchen zu ihrem Buch geholfen hat. Carrie hat eine Affäre mit Edmond Faragere, der ausländische Arbeiter illegal für wenig Geld beschäftigt. Schon bald ereignen sich merkwürdige Vorfälle, und schließlich gibt es sogar einen Toten. Wird es Jessica gelingen, den Mord in Paris aufzuklären?
