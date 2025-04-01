Mord ist ihr Hobby
Folge 6: Diamentenfieber
44 Min.Ab 12
Jessica Fletcher bekommt den Empfang sämtlicher Pay-TV-Programme geschenkt. Auch wenn sie von diesem Präsent zunächst wenig begeistert ist, nutzt sie das Programmangebot schließlich doch. Dabei stößt sie auf eine amateurhaft gemachte Sendung, in der ein Mord verübt wird. Da Jessica das Gesehene ein wenig zu realistisch erscheint, forscht sie nach. Gemeinsam mit Lieutenant Giordano kommt sie einem Mordfall auf die Spur ...
