Drei Gründe für Mord

SAT.1 GOLDStaffel 11Folge 19vom 30.09.2025
Folge 19: Drei Gründe für Mord

45 Min.Folge vom 30.09.2025Ab 12

Jessica hält einen Schreibkurs an der St. Crispin's Academy. Ihr Freund Harry Mathews, ein Lehrer der Schule, möchte Rektor werden. Er befindet sich im Streit mit James Ryerson, der es ebenfalls auf den Posten des Rektors abgesehen hat. Jessica muss feststellen, dass das Schulklima von Hass und Neid geprägt ist, und dass die Streiche der Schüler eindeutig zu weit gehen. Als ein Mord geschieht, verdächtigen sich Schüler und Lehrer gegenseitig ...

SAT.1 GOLD
