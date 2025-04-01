Mord ist ihr Hobby
Folge 20: Der bärtige Fremde
45 Min.Ab 12
Jessica ist in Irland, um ihren Freund Tom Dempsey und dessen Frau Kate zu besuchen. Die beiden sind von den USA nach Irland ausgewandert und verdienen ihr Geld mit Lachsfang. Als ein Konsortium beginnt, in der Gegend nach Gold zu suchen, fürchtet Tom um die Natur des Tals. Bald gibt es einen Toten - unter Tatverdacht steht ein geheimnisvoller bärtiger Mann, der erst kürzlich im Tal aufgetaucht ist. Doch Jessica folgt einer anderen Spur ...
