Mord ist ihr Hobby
Folge 4: Wahlkampf auf Hawaii
43 Min.Ab 12
Jessica weilt auf Hawaii, wo sie Gast des Hotelbesitzers und Multimillionärs Matt Kinkaid ist. Ihr entgeht nicht, dass es innerhalb des Clans heftige Spannungen gibt. Matt unterstützt den Wahlkampf seines Sohns Jeff, der Senator von Hawaii werden möchte. Jeffs Bruder Danny setzt sich hingegen für den Gegenkandidaten ein. Als Danny vermutet, Jeffs Kampagne werde durch schmutziges Geld finanziert, entgeht er nur knapp einem Anschlag. Wenig später gibt es tatsächlich eine Leiche ...
