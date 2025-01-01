Zum Inhalt springenBarrierefrei
Von Eric auf die Spur gebracht, findet das Team das Lagerhaus, in dem Keelson seine Informationen und seine Server aufbewahrt. Doch das Lagerhaus wird per Fernzündung zur Explosion gebracht, und Callen muss mit ansehen, wie die Akte, die sämtliche Informationen über ihn enthält, verbrennt. Hetty zieht Callen wegen seiner persönlichen Verwicklung von dem Fall ab und schickt Sam und Kensi zu weiteren Ermittlungen los. Das Rätsel um Callens wahre Identität ist noch nicht gelöst.

