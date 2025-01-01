Zum Inhalt springenBarrierefrei
Neuanfänge (1)

"CBS Serien"Staffel 14Folge 20
Folge 20: Neuanfänge (1)

39 Min.Ab 12

Das NCIS-Team wird vom FBI um Unterstützung gebeten. Die Ermittler sollen einen verschwundenen Agenten ausfindig machen und gestohlene Militärwaffen sicherstellen. Derweil stecken Callen und Anna noch immer in den Vorbereitungen für ihre Hochzeit. Währenddessen kümmert sich Sam darum, seinen Vater in einer Medikamentenstudie unterzurbingen.

