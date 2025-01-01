Navy CIS: L.A.
Folge 21: Gold von gestern
39 Min.Ab 12
Ein Obdachloser entführt Robert Bryant, den Leiter der Veterans Administration. Wie sich herausstellt, handelt es sich bei dem Täter um den ehemaligen Navy-Commander Charles Langston, der für Hetty kein Unbekannter ist: Die beiden verbindet eine gemeinsame Geschichte. Nachdem Hetty das Team eingeweiht hat, stehen alle auf Langstons Seite - doch dann wird er entführt, denn jemand hat es ebenfalls auf Langstons eigentliches Ziel abgesehen: ein geheimes Lager mit Goldbarren.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: L.A.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren