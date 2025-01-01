Navy CIS: L.A.
Folge 24: Ausweglos
42 Min.Ab 16
Der Einsatz in Mexiko droht in einer Katastrophe zu enden: Hidoko wird vermisst und ist vermutlich tot. Mit der Hilfe von Turk gelingt es, Mosleys Sohn zu befreien, der mit seiner Mutter in die USA entkommen kann. Der Rest des Teams ist allerdings entweder in der Gewalt der Kriminellen oder versucht, die Kollegen zu befreien. Gerade als es scheint, dass alle halbwegs unbeschadet fliehen können, holt Williams zum entscheidenden Gegenschlag aus ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: L.A.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren