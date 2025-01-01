Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS: L.A.

Ausweglos

"CBS Serien"Staffel 9Folge 24
Ausweglos

AusweglosJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: L.A.

Folge 24: Ausweglos

42 Min.Ab 16

Der Einsatz in Mexiko droht in einer Katastrophe zu enden: Hidoko wird vermisst und ist vermutlich tot. Mit der Hilfe von Turk gelingt es, Mosleys Sohn zu befreien, der mit seiner Mutter in die USA entkommen kann. Der Rest des Teams ist allerdings entweder in der Gewalt der Kriminellen oder versucht, die Kollegen zu befreien. Gerade als es scheint, dass alle halbwegs unbeschadet fliehen können, holt Williams zum entscheidenden Gegenschlag aus ...

