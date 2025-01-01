Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Harry`s Loveboat

SAT.1Staffel 11Folge 1907
Harry`s Loveboat

Harry`s LoveboatJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1907: Harry`s Loveboat

44 Min.Ab 12

Das Swingerboot des Partyveranstalters Harald ist ein echter Knüller: Auf dem Schiff vergnügen sich Swinger aller Altersgruppen. Doch der etwas schüchternen Michaela wird es zu bunt, als Harald sich ihr sexuell nähern will. Hat sie den frivolen Mann deshalb mit einem Feuerlöscher niedergeschlagen, sodass er auf den Glasboden in der Mitte seines Schiffes krachte und sich schwer verletzte?

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen