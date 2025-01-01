Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Parksünderin

SAT.1Staffel 11Folge 1958
Parksünderin

ParksünderinJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1958: Parksünderin

44 Min.Ab 12

Gibt es wirklich Männer, die freiwillig falsch parken, nur um Sex mit einer Politesse zu haben? Laut Claudia Rieger gibt es davon sogar eine ganze Menge. Leider ist nicht sie, sondern ihre verhasste Schwester Petra diejenige, die die gierigen Blicke der Falschparker auf sich zieht. Dass die beiden Schwestern einander nicht ausstehen können, ist keine Neuigkeit. Dass sich aber selbst Claudias Lieblingsnachbar Björn von der verführerischen Petra einwickeln lässt, hingegen schon.

