Richterin Barbara Salesch
Folge 1975: Endstation Kinderparadies
44 Min.Ab 12
Als die zweieinhalbjährige Tochter der alleinerziehenden Mutter Michelle schon seit Stunden überfällig ist, alarmiert sie die Polizei. Was hat die Babysitterin Jessica mit ihrem Kind angestellt? Erst spät am Abend trifft Jessica zusammen mit der kleinen Lea zu Hause ein. Beide sind unversehrt. Hat Jessica das Baby gedankenlos ins Kinderparadies eines Einkaufzentrums abgeschoben, oder hat Michelle selbst ihre Tochter abgegeben, um sich ein paar Stunden Ruhe zu gönnen?
