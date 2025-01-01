Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 12Folge 2081
Folge 2081: Ausgeflittert

44 Min.Ab 12

Es sollten die glücklichsten Tage seines Lebens werden - doch Franks Flitterwochen werden zum Albtraum! Seine frisch angetraute Frau Leonie beginnt noch auf Djerba ein Verhältnis mit dem tunesischen Kellner Ali. Dem nicht genug - Ali folgt Leonie nach Deutschland und lebt mittlerweile mit ihr zusammen. Hat Frank Ali aus Eifersucht zusammengeschlagen? Oder ist Ali gar nicht so harmlos, wie er vorgibt?

