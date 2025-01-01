Richterin Barbara Salesch
Folge 2081: Ausgeflittert
44 Min.Ab 12
Es sollten die glücklichsten Tage seines Lebens werden - doch Franks Flitterwochen werden zum Albtraum! Seine frisch angetraute Frau Leonie beginnt noch auf Djerba ein Verhältnis mit dem tunesischen Kellner Ali. Dem nicht genug - Ali folgt Leonie nach Deutschland und lebt mittlerweile mit ihr zusammen. Hat Frank Ali aus Eifersucht zusammengeschlagen? Oder ist Ali gar nicht so harmlos, wie er vorgibt?
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick