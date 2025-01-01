Richterin Barbara Salesch
Folge 1494: Die Gemeinschaft
44 Min.Ab 12
Tabea ist zur rasenden Furie geworden, nachdem ihr ihre Nachbarin Helen die Freundschaft gekündigt hat: Sie ist angeklagt, Helen mit einem Messer die Wange aufgeschlitzt zu haben - ausgerechnet Helens Freund Andreas will Tabea dabei beobachtet haben. Tabea hingegen behauptet, die Frau bereits verletzt im Park gefunden und nur im Schock das blutige Messer in die Hand genommen zu haben.
