Schudel's Food Stories

Smokey Sellerie im Pop-up-Restaurant

ProSiebenStaffel 2Folge 10vom 04.11.2020
Folge 10: Smokey Sellerie im Pop-up-Restaurant

11 Min.Folge vom 04.11.2020Ab 6

Pop-up-Restaurants schießen wie Pilze aus dem Boden und doch hat diese Art der Gastronomie seinen ganz besonderen Reiz. René Schudel liebäugelt mit einer Halle, wo sonst nur Lastwagen verkehren. Der Tagtraum wird in die Tat umgesetzt und so entsteht innerhalb von zwei Wochen ein Pop-up-Restaurant im Westen von Interlaken. Gekocht wird natürlich nur am offenen Feuer!

