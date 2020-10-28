Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schudel's Food Stories

Survival Stew auf dem Gletscher

ProSiebenStaffel 2Folge 9vom 28.10.2020
Survival Stew auf dem Gletscher

Survival Stew auf dem GletscherJetzt kostenlos streamen

Schudel's Food Stories

Folge 9: Survival Stew auf dem Gletscher

11 Min.Folge vom 28.10.2020Ab 6

An der Grenze zwischen Bern und Wallis liegt der Petersgrat. In dieser Gegend war die Geburtsstunde der Gletscherfliegerei. Andreas Furrer ist noch einer der wenigen, der diese faszinierende Art der Fliegerei praktiziert. René Schudel nimmt Platz und die beiden machen einen Alpenrundflug wie er im Buche steht. Auf 3200 Meter über dem Meer gibt es einen kleinen Snack - direkt auf dem Gletscher.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Schudel's Food Stories
ProSieben
Schudel's Food Stories

Schudel's Food Stories

Alle 6 Staffeln und Folgen