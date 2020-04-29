Bärlauch Spätzlis auf der Alp IschbodenJetzt kostenlos streamen
Schudel's Food Stories
Folge 2: Bärlauch Spätzlis auf der Alp Ischboden
11 Min.Folge vom 29.04.2020Ab 6
Zurück zur Natur! Manchmal braucht es Vogelgezwitscher und eine große Portion Ruhe. Auf der Alp Ischboden feuert René Schudel auf einem Herd wie zu Urgroßmutters Zeiten. Der Bärlauch sprießt aus dem Boden und in der lauschigen Alphütte verarbeitet er den wilden Knoblauch zu luftigen Spätzli. Und fermentiert kräftig Rande ein - für harte Zeiten quasi.
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