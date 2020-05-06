Indian Platter in UdaipurJetzt kostenlos streamen
Schudel's Food Stories
Folge 3: Indian Platter in Udaipur
11 Min.Folge vom 06.05.2020Ab 6
Rajasthan in Indien ist eine Wiege für die vegetarische Küche. In Udaipur erlebt René Schudel die indische Esskultur und die Buntheit Indiens gleich in mehrfacher Hinsicht. Auf dem Markt entdeckt er mit dem indischen Koch Asif die Wucht und Vielfalt an Aromen und Gewürzen. Auf einem Rooftop hoch über Udaipur machen die beiden einen indischen Mix Platter - vegetarisch versteht sich.
