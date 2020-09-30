Geisskäse Risotto hoch über dem BrienzerseeJetzt kostenlos streamen
Schudel's Food Stories
Folge 5: Geisskäse Risotto hoch über dem Brienzersee
11 Min.Folge vom 30.09.2020Ab 6
Hoch über dem Brienzersee im Oberberg Alpiglen trifft René Schudel auf über hundert Geissen. Die Tiere verbringen hier auf der Alp im teils fast senkrechten Gelände den Sommer. Ein wunderliches und spannendes Völkchen diese Geissen! Auf dem Tisch landen auch saftige Wiesenkräuter und natürlich der wunderbare Geisskäse von hier oben.
