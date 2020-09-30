Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schudel's Food Stories

Geisskäse Risotto hoch über dem Brienzersee

ProSiebenStaffel 2Folge 5vom 30.09.2020
Geisskäse Risotto hoch über dem Brienzersee

Geisskäse Risotto hoch über dem BrienzerseeJetzt kostenlos streamen

Schudel's Food Stories

Folge 5: Geisskäse Risotto hoch über dem Brienzersee

11 Min.Folge vom 30.09.2020Ab 6

Hoch über dem Brienzersee im Oberberg Alpiglen trifft René Schudel auf über hundert Geissen. Die Tiere verbringen hier auf der Alp im teils fast senkrechten Gelände den Sommer. Ein wunderliches und spannendes Völkchen diese Geissen! Auf dem Tisch landen auch saftige Wiesenkräuter und natürlich der wunderbare Geisskäse von hier oben.

