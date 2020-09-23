Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fischeintopf Bullit de Peix auf Ibiza

ProSiebenStaffel 2Folge 4vom 23.09.2020
Folge 4: Fischeintopf Bullit de Peix auf Ibiza

11 Min.Folge vom 23.09.2020Ab 6

Das ibizenkische Gericht "Bullit de Peix" ist ein typischer Fischeintopf der Fischer von Ibiza. So landete der nicht verkaufte Tagesfang in diesem Eintopf. Mit dem Ibizenko Raimon macht René Schudel eine kleine Bootstour und die beiden versuchen sich als Fischer - ohne Rute, nur mit Haken und Köder. Bei einer alten Fischerhütte kochen sie diesen absolut schmackhaften Klassiker.

ProSieben
