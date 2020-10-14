Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schudel's Food Stories

Beef Brisket auf einem Spezial-Grill

ProSiebenStaffel 2Folge 7vom 14.10.2020
Beef Brisket auf einem Spezial-Grill

Schudel's Food Stories

Folge 7: Beef Brisket auf einem Spezial-Grill

11 Min.Folge vom 14.10.2020Ab 6

Grosse Stücke Fleisch am offenen Feuer zubereiten ist die Paradedisziplin schlechthin. Meistens fehlt es jedoch an der passenden Grill-Einrichtung. So trifft sich René mit dem spanischen Schweisser Juan. In seiner Werkstatt geben die beiden der Konstruktion den letzten Schliff und kurzum schmort eine Rinderbrust für mehrere Stunden am Feuer bei gefühlten 36 Grad im Schatten.

