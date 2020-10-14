Beef Brisket auf einem Spezial-GrillJetzt kostenlos streamen
Schudel's Food Stories
Folge 7: Beef Brisket auf einem Spezial-Grill
11 Min.Folge vom 14.10.2020Ab 6
Grosse Stücke Fleisch am offenen Feuer zubereiten ist die Paradedisziplin schlechthin. Meistens fehlt es jedoch an der passenden Grill-Einrichtung. So trifft sich René mit dem spanischen Schweisser Juan. In seiner Werkstatt geben die beiden der Konstruktion den letzten Schliff und kurzum schmort eine Rinderbrust für mehrere Stunden am Feuer bei gefühlten 36 Grad im Schatten.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick