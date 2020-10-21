Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 2Folge 8vom 21.10.2020
Folge vom 21.10.2020Ab 6

Ein gutes Feuer braucht gutes Holz! So hilft René Schudel seinem Feuerwehrkameraden Stefan beim Holzen im Wald. Ob Buche oder Tanne - jedes Holz hat seinen Zweck. Auf einer Waldlichtung feuert René mit grossen Holzscheiten ein. Direkt in der Glut landet ein Stück Fleisch, welches in unseren Breitengraden oft als Tafelspitz geschmort wird: Picanha - ein Menü für Holzfäller.

