Holzfäller-Menü - Schudel kocht im WaldJetzt kostenlos streamen
Schudel's Food Stories
Folge 8: Holzfäller-Menü - Schudel kocht im Wald
11 Min.Folge vom 21.10.2020Ab 6
Ein gutes Feuer braucht gutes Holz! So hilft René Schudel seinem Feuerwehrkameraden Stefan beim Holzen im Wald. Ob Buche oder Tanne - jedes Holz hat seinen Zweck. Auf einer Waldlichtung feuert René mit grossen Holzscheiten ein. Direkt in der Glut landet ein Stück Fleisch, welches in unseren Breitengraden oft als Tafelspitz geschmort wird: Picanha - ein Menü für Holzfäller.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick