Country Polenta im MaisfeldJetzt kostenlos streamen
Schudel's Food Stories
Folge 11: Country Polenta im Maisfeld
11 Min.Folge vom 11.11.2020Ab 6
Wenn René Schudel an Maisfeldern vorbeifährt, denkt er unweigerlich an einen herrlichen Teller Polenta. Doch die Maisfelder in unserer Gegend sind meistens mit Futtermais fürs Vieh besaht. René wird den Gedanken nicht los und so steht er mitten im Maisfeld und probiert eine Polenta zu kochen - natürlich mit Maiskolben direkt vom Feld. Ob das gelingt?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick