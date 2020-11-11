Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schudel's Food Stories

Country Polenta im Maisfeld

ProSiebenStaffel 2Folge 11vom 11.11.2020
Country Polenta im Maisfeld

Country Polenta im MaisfeldJetzt kostenlos streamen

Schudel's Food Stories

Folge 11: Country Polenta im Maisfeld

11 Min.Folge vom 11.11.2020Ab 6

Wenn René Schudel an Maisfeldern vorbeifährt, denkt er unweigerlich an einen herrlichen Teller Polenta. Doch die Maisfelder in unserer Gegend sind meistens mit Futtermais fürs Vieh besaht. René wird den Gedanken nicht los und so steht er mitten im Maisfeld und probiert eine Polenta zu kochen - natürlich mit Maiskolben direkt vom Feld. Ob das gelingt?

