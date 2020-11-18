Schnitzel Chops: Knusprige Lammkoteletts über dem NebelmeerJetzt kostenlos streamen
Schudel's Food Stories
Folge 12: Schnitzel Chops: Knusprige Lammkoteletts über dem Nebelmeer
11 Min.Folge vom 18.11.2020Ab 6
Graue und neblige Tage erwecken die Sehnsucht nach einem Ausflug ans Meer. Dass so etwas auch in der Höhe geht, denkt man nicht so schnell. Über dem Nebelmeer sitzt René an einem Chutney aus Mandarinen, paniert knusprige Lammkoteletts und mit einem Büschel Petersilie gibt es ein Salätli mit viel Vitamin C - mehr als nur Garnitur.
