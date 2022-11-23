Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 4Folge 12vom 23.11.2022
11 Min.Folge vom 23.11.2022Ab 6

Eigentlich werden Zuckerrüben nur für die Gewinnung von Zucker angebaut; aus ihnen wird Feinkristallzucker hergestellt. Aber kann man Zuckerrüben auch als Gemüse zubereiten? Mitten auf dem Feld feuert René ein und schmort eine Zuckerrübe im Salzteig. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Die Rübe ist äußerst geschmackvoll und macht nicht nur als Beilage eine gute Falle.

