ProSiebenStaffel 4Folge 8vom 26.10.2022
11 Min.Folge vom 26.10.2022

In den letzten Sonnenstrahlen an der Westküste von Ibiza bereit René Schudel ein Picknick zu. Ein Bulgursalat darf hier keineswegs fehlen - der Salat aus Hartweizen ist so oder so ein idealer Begleiter für unterwegs. Als Basis mischt René ein kräftiges Schnittlauch-Öl und gibt dem Ganzen einen Extrakick an Geschmack. Serviert mit einem gebratenen Fisch gibt das ein perfektes Sunset-Picknick am Meer.

ProSieben
