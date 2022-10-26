Schudel's Food Stories - Bulgur und Co.Jetzt kostenlos streamen
Schudel's Food Stories
Folge 8: Schudel's Food Stories - Bulgur und Co.
11 Min.Folge vom 26.10.2022
In den letzten Sonnenstrahlen an der Westküste von Ibiza bereit René Schudel ein Picknick zu. Ein Bulgursalat darf hier keineswegs fehlen - der Salat aus Hartweizen ist so oder so ein idealer Begleiter für unterwegs. Als Basis mischt René ein kräftiges Schnittlauch-Öl und gibt dem Ganzen einen Extrakick an Geschmack. Serviert mit einem gebratenen Fisch gibt das ein perfektes Sunset-Picknick am Meer.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick