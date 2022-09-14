Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schudel's Food Stories

Schudel's Food Stories - Knoblauch-Tarte mit Salat

ProSiebenStaffel 4Folge 4vom 14.09.2022
Schudel's Food Stories - Knoblauch-Tarte mit Salat

Schudel's Food Stories - Knoblauch-Tarte mit Salat Jetzt kostenlos streamen

Schudel's Food Stories

Folge 4: Schudel's Food Stories - Knoblauch-Tarte mit Salat

11 Min.Folge vom 14.09.2022

Wenn wir ehrlich sind, braucht es manchmal nur eine schöne Schüssel Salat. Beim Gemüsebauern Rohrer wird gerade der erste Salat vom Frühjahr auf dem Feld geerntet. Lollo Rosso, Kopf- und Eichblattsalat strahlen René in der Morgensonne farbenprächtig entgegen. Mitten auf dem Feld bereitet Schudel eine feine Knoblauch-Tarte zu und als Beilage gibt es natürlich eine große Schüssel Salat.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Schudel's Food Stories
ProSieben
Schudel's Food Stories

Schudel's Food Stories

Alle 6 Staffeln und Folgen