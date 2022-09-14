Schudel's Food Stories - Knoblauch-Tarte mit Salat Jetzt kostenlos streamen
Schudel's Food Stories
Folge 4: Schudel's Food Stories - Knoblauch-Tarte mit Salat
11 Min.Folge vom 14.09.2022
Wenn wir ehrlich sind, braucht es manchmal nur eine schöne Schüssel Salat. Beim Gemüsebauern Rohrer wird gerade der erste Salat vom Frühjahr auf dem Feld geerntet. Lollo Rosso, Kopf- und Eichblattsalat strahlen René in der Morgensonne farbenprächtig entgegen. Mitten auf dem Feld bereitet Schudel eine feine Knoblauch-Tarte zu und als Beilage gibt es natürlich eine große Schüssel Salat.
