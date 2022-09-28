Schudel's Food Stories - Rindsfilet Milanese Jetzt kostenlos streamen
Schudel's Food Stories
Folge 6: Schudel's Food Stories - Rindsfilet Milanese
11 Min.Folge vom 28.09.2022
Das Filet gilt als edelstes Stück vom Rind und kommt oft vom Grill oder als Carpaccio daher. René macht es mal anders und paniert es wie ein Schnitzel. Ungewohnt, aber umso überraschender im Geschmack entsteht so kurzerhand das "Rindsfilet Milanese". In einer Alphütte auf einem Herd wie anno dazumal kocht Schudel so ein lauschiges und gemütliches Menü, das tiefenentspannt.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick