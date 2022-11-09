Schudel's Food Stories - Haxe am FeuerJetzt kostenlos streamen
Schudel's Food Stories
Folge 10: Schudel's Food Stories - Haxe am Feuer
11 Min.Folge vom 09.11.2022Ab 6
Eine Haxe am offenen Feuer ist schlichtweg herrlich! Was früher hier und dort am Familienfest serviert wurde, ist etwas in Vergessenheit geraten. Das Fleisch am Knochen eignet sich wunderbar für eine Zubereitung am Feuer. Das rauchige Aroma gibt dem Gericht ein unwiderstehliches Flair. René schmort dazu einen feinen Kabissalat mit Äpfeln und löscht die Haxe kräftig mit Bier ab - ein Festmahl!
