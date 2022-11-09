Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schudel's Food Stories

Schudel's Food Stories - Haxe am Feuer

ProSiebenStaffel 4Folge 10vom 09.11.2022
Schudel's Food Stories - Haxe am Feuer

Schudel's Food Stories - Haxe am FeuerJetzt kostenlos streamen

Schudel's Food Stories

Folge 10: Schudel's Food Stories - Haxe am Feuer

11 Min.Folge vom 09.11.2022Ab 6

Eine Haxe am offenen Feuer ist schlichtweg herrlich! Was früher hier und dort am Familienfest serviert wurde, ist etwas in Vergessenheit geraten. Das Fleisch am Knochen eignet sich wunderbar für eine Zubereitung am Feuer. Das rauchige Aroma gibt dem Gericht ein unwiderstehliches Flair. René schmort dazu einen feinen Kabissalat mit Äpfeln und löscht die Haxe kräftig mit Bier ab - ein Festmahl!

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Schudel's Food Stories
ProSieben
Schudel's Food Stories

Schudel's Food Stories

Alle 6 Staffeln und Folgen