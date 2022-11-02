Schudel's Food Stories - Sweet Potato CouscousJetzt kostenlos streamen
Schudel's Food Stories
Folge 9: Schudel's Food Stories - Sweet Potato Couscous
11 Min.Folge vom 02.11.2022Ab 6
Schudel ist zu Besuch in der Westschweiz: In Satigny auf dem Schlossgut "Château des Bois" findet René alles, was er für sein Menü braucht. Unter üppigem Dickicht sind gerade Süßkartoffeln erntereif. Seit noch nicht allzu langer Zeit werden Süßkartoffeln in der Schweiz angebaut. Am offenen Feuer bereitet René ein Sweet Potato Couscous mit einem aromatischen Fleischspieß zu. Dazu kocht Schudel ein Chutney aus Weintrauben ein.
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