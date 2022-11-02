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Schudel's Food Stories

Schudel's Food Stories - Sweet Potato Couscous

ProSiebenStaffel 4Folge 9vom 02.11.2022
Schudel's Food Stories - Sweet Potato Couscous

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Schudel's Food Stories

Folge 9: Schudel's Food Stories - Sweet Potato Couscous

11 Min.Folge vom 02.11.2022Ab 6

Schudel ist zu Besuch in der Westschweiz: In Satigny auf dem Schlossgut "Château des Bois" findet René alles, was er für sein Menü braucht. Unter üppigem Dickicht sind gerade Süßkartoffeln erntereif. Seit noch nicht allzu langer Zeit werden Süßkartoffeln in der Schweiz angebaut. Am offenen Feuer bereitet René ein Sweet Potato Couscous mit einem aromatischen Fleischspieß zu. Dazu kocht Schudel ein Chutney aus Weintrauben ein.

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