ProSiebenStaffel 4Folge 11vom 16.11.2022
11 Min.Folge vom 16.11.2022Ab 6

Napoli gilt als Ursprung der Pizza und auch sonst hat die Gegend kulinarisch viel zu bieten. Osi und René kennen sich seit ihrer Jugend und Osi nimmt ihn mit auf einen Abstecher in seine Heimat. Bekannt hier sind auch die Tomaten "Piennolo del Vesuvio", die am Fusse des Vesuvs besonders gut gedeihen. Schudel schaut einem neapolitanischen Pizzaiolo über die Schultern und ist hin und weg von der Pizza neapolitanischer Art.

ProSieben
