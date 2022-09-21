Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 4Folge 5vom 21.09.2022
11 Min.Folge vom 21.09.2022

Ein "Smashed Burger" gilt als ultimatives Geschmackserlebnis! Bei Schudel geht nicht nur das Fleisch frisch durch den Fleischwolf, sondern auch das Gemüse für die Relish-Sauce. Beim Fleisch-Label "Hornochs" ist René in puncto Fleisch in guten Händen: Sie produzieren Rindfleisch nachhaltig und kreuzen Wagyu mit Simmentaler Rindern - das gibt schön marmoriertes und äußerst schmackhaftes Fleisch.

ProSieben
