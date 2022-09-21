Schudel's Food Stories - Smashed Burger Jetzt kostenlos streamen
Schudel's Food Stories
Folge 5: Schudel's Food Stories - Smashed Burger
11 Min.Folge vom 21.09.2022
Ein "Smashed Burger" gilt als ultimatives Geschmackserlebnis! Bei Schudel geht nicht nur das Fleisch frisch durch den Fleischwolf, sondern auch das Gemüse für die Relish-Sauce. Beim Fleisch-Label "Hornochs" ist René in puncto Fleisch in guten Händen: Sie produzieren Rindfleisch nachhaltig und kreuzen Wagyu mit Simmentaler Rindern - das gibt schön marmoriertes und äußerst schmackhaftes Fleisch.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick