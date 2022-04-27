Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein ganzes Poulet gelingt immer, vor allem wenn es lange am offenen Feuer im Rauch hängt. An einem lauschigen Plätzchen unter Olivenbäumen feuert René kräftig ein. Unter die Haut gehört natürlich viel Anke, damit es auch schön saftig bleibt. Auch Tomaten und Chili für die Salsa landen direkt in der Glut. Alles in allem entsteht so ein richtig rauchiges Menü.

