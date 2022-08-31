Zum Inhalt springenBarrierefrei
Frittieren am offenen Feuer ist nicht ohne, aber mit etwas Vorsicht eine abenteuerliche Sache. Direkt am See frittiert Schudel eine ganze Forelle mit paar Brösmeli altem Brot ganz schön knusprig. Dazu serviert er eine Pfanne Jungspinat und eine bestechend gute Senf-Vinaigrette. Einmal mehr zeigt sich: Es sind die einfachen Dinge, die besonders gut schmecken!

