Schudel's Food Stories - Schweinskoteletts mit Kartoffel-Peperoni-SalatJetzt kostenlos streamen
Schudel's Food Stories
Folge 7: Schudel's Food Stories - Schweinskoteletts mit Kartoffel-Peperoni-Salat
11 Min.Folge vom 19.10.2022
Draußen kochen, so fernab von allem, macht süchtig. Im Lauterbrunnental startet René Schudel den Helikopter und fliegt über eine atemberaubende Szenerie. Der Sägitalsee am Fuße des Faulhorns ist ein abgelegenes, fast schon vergessenes Plätzchen - eine Kulisse wie aus dem Bilderbuch. Hier oben feuert René sein "Grillköfferli" ein und brutzelt Schweinskoteletts in einer Kaffee-Tunke mit einem Härdöpfel-Paprika-Salat.
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