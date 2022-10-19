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Schudel's Food Stories

Schudel's Food Stories - Schweinskoteletts mit Kartoffel-Peperoni-Salat

ProSiebenStaffel 4Folge 7vom 19.10.2022
Schudel's Food Stories - Schweinskoteletts mit Kartoffel-Peperoni-Salat

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Schudel's Food Stories

Folge 7: Schudel's Food Stories - Schweinskoteletts mit Kartoffel-Peperoni-Salat

11 Min.Folge vom 19.10.2022

Draußen kochen, so fernab von allem, macht süchtig. Im Lauterbrunnental startet René Schudel den Helikopter und fliegt über eine atemberaubende Szenerie. Der Sägitalsee am Fuße des Faulhorns ist ein abgelegenes, fast schon vergessenes Plätzchen - eine Kulisse wie aus dem Bilderbuch. Hier oben feuert René sein "Grillköfferli" ein und brutzelt Schweinskoteletts in einer Kaffee-Tunke mit einem Härdöpfel-Paprika-Salat.

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