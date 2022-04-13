Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schudel's Food Stories

ProSiebenStaffel 4Folge 1vom 13.04.2022
Wilde Spargeln haben etwas Geheimnisvolles und gelten nicht umsonst als Delikatesse. Im Frühjahr sind sie vor allem im Mittelmeerraum zu finden. René Schudel durchstreift die Wälder im Norden von Ibiza und wird tatsächlich fündig. Die aromatischen Spargeln schmecken am besten, wenn man nicht zu viel mit ihnen anstellt. Am Meer bereitet Schudel eine Kreation mit Fisch, Fenchel und einem Hauch Meeresbrise zu.

