Folge 1: Jack und die Bohnenranke

25 Min.

Tabatha hört, wie ihre Eltern über einen Namen für das neue Baby diskutieren. Dabei bekommt sie einiges falsch mit und glaubt anschließend, dass Sam und Darrin kleine Jungen lieber mögen als kleine Mädchen. Tief traurig beschließt sie, sich in ihr Märchenbuch hineinzuzaubern - anstelle von Jack, dem "Jungen von der Bohnenranke", der dafür in ihrem Bettchen landet. Die Eltern suchen verzweifelt nach der Kleinen, doch die ist längst auf dem Weg ins Reich der Riesen ...

