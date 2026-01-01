Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in eine Hexe

Frohe Weihnachten

FavesStaffel 6Folge 14
Frohe Weihnachten

Frohe WeihnachtenJetzt kostenlos streamen

Verliebt in eine Hexe

Folge 14: Frohe Weihnachten

25 Min.

In der Adventszeit greift Haushaltshilfe Esmeralda Samantha unter die Arme. Doch da auch Esmeralda aus dem Reich der Hexen stammt, kommt es immer wieder zu Missgeschicken - so auch diesmal: Durch ein Niesen zaubert sie versehentlich den Weihnachtsmann herbei, für den es ja eigentlich noch ein wenig zu früh ist. Zu allem Überfluss taucht jetzt auch noch Darrins Chef Larry auf, und Sam muss sich etwas einfallen lassen, um ihn an Santa Claus vorbeizulotsen ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in eine Hexe
Faves
Verliebt in eine Hexe

Verliebt in eine Hexe

Alle 8 Staffeln und Folgen