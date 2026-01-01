Verliebt in eine Hexe
Folge 7: Halloween
25 Min.
Halloween steht vor der Tür, und als gute amerikanische Mittelklasse-Familie haben auch die Stephens einiges dafür vorbereitet. Endora kann nicht fassen, dass ihre Tochter bei diesem abergläubischen Unsinn mitmachen will. Denn mit echter Hexenkunst hat Halloween rein gar nichts zu tun! Es kommt zum handfesten Familienkrach, in dessen Verlauf Endora ihren Schwiegersohn in eine hässliche Hexe verwandelt, was aber an Halloween überhaupt nicht negativ auffällt ...
