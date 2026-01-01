Darrin, der Zauberlehrling (2)Jetzt kostenlos streamen
Verliebt in eine Hexe
Folge 11: Darrin, der Zauberlehrling (2)
25 Min.
Darrin wurden von seinem Schwiegervater Maurice einige übernatürliche Fähigkeiten angehext. Maurice hofft, damit Darrins Einstellung gegenüber der Zauberei zu beeinflussen, doch zunächst muss Darrin mit seinen neuen Gaben im Alltag zurechtkommen. Als sein Chef Larry Tate nämlich Wind davon bekommt, will er Darrins Zauberkraft sofort für den Erfolg seiner Werbeagentur ausbeuten. Seine Geldgier kennt kaum noch Grenzen - und das öffnet Darrin die Augen ...
