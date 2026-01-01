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Verliebt in eine Hexe

Der doppelte Darrin

FavesStaffel 6Folge 15
Der doppelte Darrin

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Verliebt in eine Hexe

Folge 15: Der doppelte Darrin

25 Min.

Samantha ist hochschwanger und steht kurz vor der Niederkunft. Da ist es sehr ungünstig, dass Larry Darrin gerade jetzt nach Japan schicken will. Doch für seine Karriere wäre die Reise wichtig, und als Darrin ablehnen will, droht Larry ihm sogar mit Entlassung! Ausnahmsweise zeigt Endora sich hilfreich: Sie verdoppelt Darrin einfach, so dass der eine die Geschäftsreise antreten kann, während der andere zu Hause seine Frau umsorgt - was dieser schon bald zu viel wird.

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