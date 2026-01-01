Verliebt in eine Hexe
Folge 4: Falscher Alarm
25 Min.
Samantha hat ein Problem, das für schwangere Frauen eigentlich nicht ungewöhnlich ist, nämlich, dass sie sehr häufig ans Essen denkt und alle möglichen sonderbaren Gelüste hat. Eins ist bei ihr allerdings anders als bei anderen Schwangeren: Jedes Nahrungsmittel, das ihr in den Sinn kommt, erscheint auch sofort vor ihrer Nase - bereit, aufgegessen zu werden. Nicht immer ist das von Vorteil, manchmal kann es sogar ausgesprochen peinlich werden ...
