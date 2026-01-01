Verliebt in eine Hexe
Folge 8: Ein Kaninchen zum Verlieben
25 Min.
Tabathas Geburtstag steht vor der Tür, und Darrin und Samantha wollen eine schöne Party ausrichten. Als Sams Onkel Arthur plötzlich vor der Tür steht, sind sie nicht gerade begeistert, denn er ist für seine Streiche bekannt, die meistens ins Chaos führen. Und so auch diesmal: Während der Feier will er ein paar Zaubertricks demonstrieren, doch ausgerechnet bei der klassischen "Kaninchen aus dem Hut"-Nummer geht etwas schief - und aus dem Zylinder steigt ein Playboy-Bunny.
