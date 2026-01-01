Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unausstehlich liebenswürdig

Folge 13: Unausstehlich liebenswürdig

25 Min.

Darrin ist so höflich gegenüber seiner Umwelt, dass es lächerlich wirkt. Seine übertriebene Nettigkeit ist selbst Samantha peinlich, und auch im Job bringt sie ihm nur Nachteile, denn er ist nicht in der Lage, jemandem eine Bitte abzuschlagen. Als er auch die unverschämtesten Bitten willfährig ausführt, kommt es schließlich zu seiner Entlassung. Er ist verzweifelt, und auch Samantha weiß nicht mehr weiter - bis ihr klar wird, dass ihre Mutter hinter der ganzen Sache steckt ...

