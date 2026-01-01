Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in eine Hexe

Hexe mit kleinen Fehlern

Staffel 6

Folge 2

Folge 2: Hexe mit kleinen Fehlern

25 Min.

Seit Samantha erneut schwanger ist, spricht Endora ständig davon, dass sie eine Haushaltshilfe braucht. Dagegen wäre eigentlich auch nichts einzuwenden, hätte Endora für diesen Job nicht eine Bekannte ausersehen, die ebenfalls aus dem Reich der Hexen stammt: Esmeralda. Darrin protestiert heftig, aber er kann sich nicht durchsetzen. Esmeralda wird als neues Mitglied in den Haushalt aufgenommen. Wie nicht anders zu erwarten war, stiftet sie bald zusätzliches Chaos ...

