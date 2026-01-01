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Verliebt in eine Hexe

Heißhunger

FavesStaffel 6Folge 16
Heißhunger

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Verliebt in eine Hexe

Folge 16: Heißhunger

25 Min.

Wie viele Eltern machen sich auch Darrin und Samantha Sorgen, als ihre Tochter Tabatha kaum etwas essen mag. Endora will Abhilfe schaffen, indem sie Tabathas Milch verzaubert. Jeder, der davon trinkt, entwickelt sofort einen erstaunlichen Heißhunger! Leider fällt die Milch jedoch nicht der Kleinen in die Hände, sondern deren Mutter Sam. Und was die daraufhin so alles verspeisen will, ist erschreckend. Hexenarzt Dr. Bombay muss her und schnellstens Abhilfe schaffen.

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