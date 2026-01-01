Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 17: Beim Wort genommen

25 Min.

Endlich hat Darrin einmal wirklich großen Erfolg in der Werbeagentur: Seine Kampagne für Katzenfutter schlägt richtig ein. Selbst die sonst so kritische Endora ist ausnahmsweise zufrieden mit ihrem Schwiegersohn. Als Samantha ihr erklärt, dass der Erfolg eines Werbetexters von seiner unkonventionellen und kreativen Art, mit Worten umzugehen, abhänge, treibt Endora einen verhängnisvollen Zauber: Sie hext Darrin die Fähigkeit an, nur noch in Wortspielen zu sprechen.

