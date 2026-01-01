Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in eine Hexe

Darrin, der Zauberlehrling (1)

FavesStaffel 6Folge 10
Darrin, der Zauberlehrling (1)

Darrin, der Zauberlehrling (1)Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in eine Hexe

Folge 10: Darrin, der Zauberlehrling (1)

25 Min.

Wieder einmal taucht ohne Vorankündigung Samanthas Vater Maurice auf und quartiert sich bei den Stephens ein. Er ist allerdings ungehalten darüber, dass er im Hause seiner Tochter nicht nach Belieben zaubern darf, was sich z. B. ganz unangenehm bemerkbar macht, als zum Frühstück Champagner und Kaviar fehlen. Maurice glaubt, dass Darrin die Hexenkunst ganz anders sehen würde, wenn er selbst ein wenig zaubern könnte - und kurzerhand hext er ihm diese Gabe an ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in eine Hexe
Faves
Verliebt in eine Hexe

Verliebt in eine Hexe

Alle 8 Staffeln und Folgen