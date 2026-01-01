Verliebt in eine Hexe
Folge 21: Ein Mann mit Ambitionen
25 Min.
Nach wie vor ist Samanthas Mutter Endora äußerst unzufrieden mit ihrem Schwiegersohn Darrin. Sie wünscht sich für ihre Tochter einen erfolgreichen und karriereorientierten Mann, während Darrin in seiner Werbeagentur einen Flop nach dem anderen landet. Kurzerhand hext Endora ihm einige unsympathische Eigenschaften an, die karrieredienlich sind: Darrin macht Larry in der Öffentlichkeit lächerlich und stellt sich prahlend in den Vordergrund. Sam muss dringend Abhilfe schaffen.
